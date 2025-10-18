Tren Turístico se Queda a Medio Camino por Falla Mecánica en Tijuana; Evacuaron a los Pasajeros

Un tren turístico que recorría la zona del callejón Ferrocarril, entre las calles Díaz Ordaz y Guadalupe, en la colonia García, en Tijuana, sufrió una falla mecánica que lo dejó varado la tarde de este sábado 18 de octubre. Ante la situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) desplegó un operativo para asistir a los pasajeros que permanecían a bordo de la unidad inmovilizada.

Nota relacionada: Detienen a Hombre por Presuntamente Matar a Un Perro con Un Cuchillo en Mexicali

El tren quedó detenido a mitad del trayecto

El percance provocó que el tren quedara detenido a mitad del trayecto, lo que generó preocupación entre los usuarios que esperaban continuar su recorrido. De inmediato, agentes de la Policía Municipal acudieron al lugar para brindar apoyo y coordinar las acciones necesarias para evacuar a los pasajeros sin incidentes.

Los uniformados facilitaron el traslado de los usuarios hacia la estación de salida del tren, permitiendo que las personas afectadas pudieran continuar con sus actividades. El operativo se llevó a cabo de manera ordenada y bajo supervisión policial, sin que se reportaran situaciones de riesgo o descontrol entre los asistentes.

Realizaron un operativo de seguridad especial para poner a salvo a los pasajeros

A mitad de la intervención, se implementaron medidas adicionales para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes que circulaban por la zona. Las autoridades establecieron un dispositivo vial en las inmediaciones del callejón Ferrocarril con el objetivo de controlar el flujo vehicular y evitar congestionamientos en el área.

Nota relacionada: Muere Hombre Sobre la Banqueta tras Ataque Armado en Fraccionamiento de Ensenada

El operativo preventivo permitió mantener despejadas las vías de acceso, reduciendo la posibilidad de accidentes o bloqueos, dado que el tren permaneció detenido por un tiempo mientras se realizaban las maniobras necesarias para atender la falla mecánica.

De acuerdo con la información oficial, no se registraron personas lesionadas ni hubo necesidad de atención médica durante la intervención. La situación fue controlada sin incidentes adicionales y los pasajeros fueron atendidos con rapidez.

Historias recomendadas:

RCP