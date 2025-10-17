Detienen a Hombre por Presuntamente Matar a Un Perro con Un Cuchillo en Mexicali

La tarde del viernes 17 de octubre, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) detuvieron en la colonia El Refugio, en Mexicali, a un hombre acusado del delito de maltrato animal, luego de privar de la vida a un perro al que le causó heridas con un cuchillo. El hecho fue reportado a través de la central de radio C5 alrededor de las 16:20 horas, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de un sujeto armado en la vía pública.

De acuerdo con el reporte, los oficiales se trasladaron al cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y la calle Aerolito, donde se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien señaló directamente al responsable del ataque. La denunciante relató que el individuo había agredido con un objeto punzocortante a un perro, causándole heridas graves que le provocaron la muerte.

El detenido presuntamente ató las patas del perro antes de asesinarlo

Los agentes corroboraron la versión y procedieron a detener al presunto agresor, identificado como Lázaro "N", quien se encontraba aún en el lugar de los hechos. De acuerdo con el testimonio de la parte afectada, el hombre ató de las patas al perro de raza criolla y posteriormente le infligió lesiones con un cuchillo, sin motivo aparente.

A mitad del operativo, los uniformados aseguraron al individuo y lo trasladaron a la comandancia municipal, donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Mientras tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo del animal y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

La mujer que denunció los hechos permaneció en el lugar para rendir su declaración formal ante los oficiales. Según su testimonio, la agresión ocurrió de manera repentina y causó alarma entre los vecinos de la zona, quienes presenciaron la violencia ejercida contra el animal.

Se realizó la detención de Lázaro "N" luego de ser señalado por testigos y por la parte denunciante. Los elementos municipales documentaron la escena y aseguraron el objeto punzocortante utilizado, que será analizado como parte de las diligencias ministeriales.

El caso fue turnado a la Fiscalía del Estado, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes conforme a la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal. El cuerpo del perro fue trasladado por peritos especializados para su revisión y documentación oficial.

