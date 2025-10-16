Hallan Cuerpo al Lado de Carretera a Ensenada con Aparentes Huellas de Violencia; Esto se Sabe

Autoridades de seguridad reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida sobre la carretera escénica Tijuana–Ensenada, poco después del puente La Joya, este jueves 16 de octubre. El descubrimiento generó una inmediata movilización policial en la zona, luego de que se informara que el cuerpo presentaba aparentes huellas de violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en dirección hacia Ensenada, lo que provocó la intervención de diversas corporaciones para asegurar el perímetro y evitar el tránsito de vehículos en el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y de la Guardia Nacional arribaron al sitio para llevar a cabo las labores de investigación y levantamiento de indicios. La zona permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se determina la identidad de la víctima y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Continúan las investigaciones para determinar la identidad de la víctima

Por el momento las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el género o edad de la persona localizada sin vida, ni sobre las posibles causas de la muerte, aunque el cuerpo presentaba presuntos signos de violencia. La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer el caso y establecer si el lugar del hallazgo corresponde también al sitio donde ocurrieron los hechos.

Durante las primeras horas del operativo, agentes de la Guardia Nacional controlaron el acceso a la zona y brindaron apoyo en la gestión del tráfico vehicular sobre la carretera escénica, con el fin de permitir el trabajo de los peritos forenses y del personal de la Agencia Estatal de Investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos legales y la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Información de Perla Velázquez

