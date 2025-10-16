Volcadura Deja una Persona Lesionada en Colonia Lomitas, Ensenada

Se registró una volcadura con saldo de una persona lesionada en la colonia Lomitas, sobre la calle Moras e Inglaterra, de acuerdo con el reporte emitido a través del C-5 alrededor de las 03:30 horas

Cuerpos de emergencia atendieron el siniestro

Al lugar acudió la unidad M-31 de la Estación Zona Norte de Bomberos, que realizó labores de estabilización del vehículo en coordinación con la unidad E-2 de la Estación Chapultepec, cuyo personal utilizó equipo hidráulico para liberar y atender a los ocupantes del automóvil.

Una persona lesionada fue trasladada al Hospital General a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, mientras que elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) apoyaron en el resguardo del área y control del tránsito.

El Jefe de Batallón en turno, quien arribó en la unidad DB-03, coordinó las acciones en el sitio.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Información Patricia Lafarga

