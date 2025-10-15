Consulado de Estados Unidos Lanza Alerta por Ataque con Presuntos Drones a FGE Tijuana

El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta la noche de este miércoles 15 de octubre, luego de recibir reportes sobre un presunto ataque contra las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), ubicadas en la delegación Playas de Tijuana. A través de un comunicado, el consulado instó a la comunidad estadounidense a mantenerse alejada de la zona, seguir las noticias locales y notificar a familiares y amigos sobre su situación.

De acuerdo con la información difundida, el llamado de precaución fue emitido como parte de las medidas de seguridad consulares ante un evento que involucró posibles artefactos explosivos. Aunque hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas.

¿Qué resultó dañado en el ataque hacia la FGE en Tijuana?

Horas antes, la Fiscalía General del Estado de Baja California informó que alrededor de las 19:00 horas se registró un incidente en las instalaciones de la unidad antisecuestros, localizada en Playas de Tijuana. Tras una inspección, se localizaron lo que podrían ser vestigios de artefactos explosivos, los cuales causaron daños materiales en bienes inmuebles, cuatro vehículos particulares y dos oficiales.

La dependencia estatal confirmó que no se reportaron personas heridas ni afectadas, y que de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para ubicar a los responsables del ataque.

Testigos presenciaron drones arrojando objetos sospechosos a la FGE

De acuerdo con testigos, presuntamente varios objetos sospechosos fueron arrojados desde drones hacia el edificio, lo que provocó una amplia movilización de la Agencia de Investigación y de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área para resguardar la escena y continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen presencia en el lugar mientras continúan los peritajes. Tanto la FGE como el Consulado de Estados Unidos han solicitado a la población evitar acercarse a la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se esclarecen los hechos.

