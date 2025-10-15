Motociclista es Atropellado al Buscar Rebasar a Vehículo en Carretera de Ensenada

Una accidente automovilístico que involucró a dos vehículos y una motocicleta dejó como saldo una persona lesionada en el municipio de Ensenada la mañana de este miércoles.

Atropella a motociclista en avenida Reforma

De acuerdo con el reporte oficial el conductor de la motocicleta involucrada circulaba sobre el carril central de la avenida Reforma con orientación de norte a sur, cuando presuntamente realizó una maniobra para adelantar entre el carril central y el derecho, impactando con el manubrio el espejo lateral izquierdo del vehículo Nissan.

Debido al golpe, el conductor de la motocicleta perdió el control y cayó sobre el carril, posteriormente fue impactado por una llanta de un vehículo Mercedes, quedando debajo del automóvil.

Paramédicos acudieron al sitio para realizar la valoración médica del motociclista, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Atropellan a motociclista en Maneadero

En hechos aislados un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente ocurrido en la carretera Transpeninsular, a la altura de Maneadero, la tarde del martes 14 de octubre, también en el municipio de Ensenada.

El motociclista fue atendido en el lugar del accidente por paramédicos, fue estabilizado antes de trasladarlo a un hospital para su valoración.

