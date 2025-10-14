Un motociclista repartidor de una plataforma de comida fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la zona del Cañón del Pato, perteneciente a la colonia Obrera, en Tijuana, durante la tarde de este martes, cuando se registraron lluvias intensas en la ciudad. El incidente movilizó a vecinos del área y a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron para realizar el rescate del joven.

Nota relacionada: Accidente Vehicular en Carretera Libre Rosarito–Ensenada Deja Dos Personas Lesionadas

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista, de aproximadamente 25 años de edad, circulaba por la zona al momento en que la corriente del arroyo incrementó su fuerza debido a la acumulación de agua pluvial. La motocicleta perdió estabilidad y el conductor fue arrastrado varios metros por la corriente antes de que pudiera ser auxiliado.

Vecinos impidieron que la corriente se llevara al repartidor de plataforma

Vecinos que presenciaron el hecho actuaron de inmediato y, con ayuda de los bomberos, lograron sacar al joven del cauce, evitando que fuera arrastrado hacia una zona de mayor profundidad. Las labores de rescate se llevaron a cabo en condiciones complicadas, debido al flujo constante del agua y al riesgo de deslaves en los márgenes del arroyo.

Nota relacionada: Motociclista Resulta Lesionado en Choque Sobre la Carretera Transpeninsular; Fue Hospitalizado

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista. Tras la valoración médica, se determinó que solo presentaba raspaduras y golpes leves, sin lesiones que comprometieran su salud, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Captan momento cuando motociclista es arrastrado por un arroyo en el Cañón del Pato en Tijuana pic.twitter.com/2LeW95GnKi — ViralesMex (@virales_mex) October 15, 2025

El incidente ocurrió en un punto donde, con frecuencia, se acumula una gran cantidad de agua durante lluvias moderadas o intensas, lo que representa peligro tanto para peatones como para conductores que transitan por la zona. Autoridades locales mantienen un monitoreo constante en estos puntos de riesgo ante las precipitaciones registradas en la ciudad.

Historias recomendadas:

Información de Perla Velázquez

RCP