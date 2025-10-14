Bloqueo en Carretera Mexicali–San Luis Río Colorado Hoy: Esto Exigen Agricultores de Mexicali

Productores agrícolas del Valle de Mexicali se sumaron este martes al movimiento nacional por la recuperación de la agricultura mexicana, en demanda de políticas públicas que garanticen precios justos y soberanía alimentaria.

Agricultores se manifiestan en carretera federal Mexicali–San Luis Río Colorado

Desde temprana hora, los manifestantes bloquearon parcialmente la carretera federal Mexicali–San Luis Río Colorado, en el límite entre Baja California y Sonora, como parte de las acciones coordinadas con agricultores de distintos estados del país. Puntualizaron que la manifestación durará 10 horas, finalizando a las 7pm.

El grupo de agricultores expresó que el campo mexicano está siendo abandonado por las autoridades, al permitir la entrada masiva de productos extranjeros que afectan la economía local. Señalaron que la falta de apoyos y la ausencia de precios de garantía han puesto en riesgo la producción nacional, y con ello, el sustento de miles de familias.

Hasta el momento, la vialidad permanece cerrada.

