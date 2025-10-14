Bloquean Carretera Transpeninsular en Camalú, San Quintín, por Falta de Agua y Electricidad

Habitantes de Camalú, en el municipio de San Quintín, bloquearon la carretera Transpeninsular como protesta ante la falta de servicios básicos, principalmente agua potable y energía eléctrica.

Protestan en carretera Transpeninsular

El cierre se registró a la altura de la delegación Camalú, donde decenas de residentes colocaron objetos sobre la vía, impidiendo la circulación de vehículos en ambos sentidos. Los manifestantes señalaron que han pasado semanas sin recibir respuesta de las dependencias encargadas, pese a los reportes realizados por la comunidad.

La protesta ocurre el mismo día en que se llevará a cabo el primer informe de gobierno del Ayuntamiento de San Quintín, hecho considerado histórico para la población, que por primera vez cuenta con una administración municipal propia.

Hasta el momento, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrado el tramo, mientras que elementos de la Guardia Nacional mantienen presencia en la zona para resguardar el orden y desviar el tráfico hacia rutas alternas.

Información Patricia Lafarga

APG