Encuentran Restos Humanos y Ropa en Arroyo de Ensenada; Estaban Cubiertos de Tierra y Vegetación

Restos humanos y prendas de vestir fueron localizados el pasado fin de semana en un arroyo de la delegación Real del Castillo, ubicada al sur de Ensenada. El hallazgo fue realizado por integrantes del colectivo Armadillos Rastreadores, quienes realizaban una jornada de búsqueda en la zona rural tras recibir un reporte anónimo sobre la posible presencia de indicios relacionados con personas desaparecidas.

De acuerdo con la información preliminar, los restos fueron encontrados en un paraje de difícil acceso, parcialmente cubiertos por tierra y vegetación. Los integrantes del colectivo notificaron a las autoridades correspondientes luego de confirmar el descubrimiento, lo que permitió la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El colectivo Armadillos Rastreadores ha realizado diversas jornadas de búsqueda en áreas rurales del municipio de Ensenada, con el objetivo de localizar restos o evidencias que puedan ayudar a identificar personas reportadas como desaparecidas. En esta ocasión, la búsqueda se concentró en un área cercana a un arroyo, donde los rastreadores trabajaron durante varias horas antes de encontrar los indicios.

Los restos se investigan para descartar si corresponden a una o varias personas

Una vez que los restos fueron ubicados, los miembros del grupo de búsqueda dieron aviso a la Fiscalía, cuyos agentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. El área fue acordonada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y peritos especializados, quienes realizaron el levantamiento de los restos y de las prendas de vestir encontradas en el sitio.

Las autoridades confirmaron que los indicios localizados fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para su análisis y posterior identificación. Dichos estudios permitirán determinar si los restos corresponden a una o varias personas, así como el tiempo que habrían permanecido en el lugar.

El paraje donde se realizó el hallazgo se encuentra dentro de una zona de difícil acceso, lo que complicó las labores de búsqueda y recuperación de los restos. Los peritos debieron emplear equipo especial para poder ingresar y realizar las maniobras de levantamiento en condiciones seguras.

