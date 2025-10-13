Incendio en Vivienda Moviliza a Bomberos en Colonia Maestros de Ensenada

Un incendio movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos Ensenada, luego de que se reportara el siniestro en una vivienda ubicada sobre la calle Gregorio Torres Quintero, entre Tercera y Cuarta, en la colonia Maestros durante la madrugada de este lunes.

Bomberos controlan fuego en vivienda

De acuerdo con el reporte del C5i, la emergencia fue notificada a las 05:13 horas, por lo que de inmediato se desplegó personal de la estación Valle Dorado a bordo de la unidad E-3, en apoyo de la M-31 de la estación Zona Norte.

Los elementos realizaron las maniobras necesarias para controlar y extinguir el fuego, evitando su propagación hacia viviendas contiguas y reduciendo el riesgo para los habitantes de la zona.

Tras las labores de sofocación, se informó que no se registraron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en la estructura y mobiliario del domicilio afectado.

La Dirección de Bomberos Ensenada reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener en buen estado las instalaciones eléctricas y de gas, además de reportar de inmediato cualquier emergencia al número 9-1-1, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes.

Información Diego Robles

APG