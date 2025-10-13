Localizan a Hombre Sin Vida en Arroyo de la Colonia Centro en Ensenada

Autoridades atendieron el reporte del hallazgo de una persona sin vida en la colonia Centro del municipio de Ensenada, Baja California, la mañana de este lunes.

Te podría interesar: Balacera en Carretera Transpeninsular Deja Al Menos Cuatro Personas Sin Vida en Ensenada

Localizan hombre sin vida en arroyo

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 07:47 horas se recibió una llamada al centro de control C5, que alertaba sobre un individuo tendido en el cauce del arroyo ubicado sobre la calle Cuarta y Mar, de la colonia Centro, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y rescate.

Al arribar, los agentes confirmaron el hallazgo de un hombre con pantalón de mezclilla azul, camisa gris y la cabeza envuelta en una tela color beige. Ante la falta de respuesta, se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes determinaron que carecía de signos vitales.

El área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad responsable de llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido confirmada, y se mantienen las investigaciones para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Historias recomendadas:

Información Diego Robles

APG