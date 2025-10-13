Balacera en Carretera Transpeninsular Deja Al Menos Cuatro Personas Sin Vida en Ensenada
Al menos cuatro personas perdieron la vida tras un ataque armado registrado durante la madrugada sobre la carretera Transpeninsular, en Ensenada
Una balacera registrada durante la madrugada de este lunes dejó al menos cuatro personas sin vida sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 142, en la zona sur del municipio de Ensenada.
Al menos cuatro personas sin vida
De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las 00:42 horas se recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 141, entre el ejido Rubén Jaramillo y ejido Díaz Ordaz.
Al arribar al lugar agentes localizaron un vehículo tipo Pick Up con varios casquillos percutidos, en el interior del automóvil se encontraban cuatro personas que presentaban manchas pardo rojizas y no respondieron al llamado de los oficiales, al arribar unidades de emergencia determinaron que ya no presentaban signos vitales.
- Un segundo vehículo totalmente calcinado se localizó metros mas adelante sobre el mismo carril de circulación, dentro del automovil se acanzaban a distinguir lo que parecían ser restos óseos.
Este hecho se suma a una serie de ataques registrados en las últimas semanas en la región sur de Ensenada, donde la violencia vinculada a grupos delictivos ha ido en aumento, generando preocupación entre los residentes y automovilistas que transitan por la vía Transpeninsular.
