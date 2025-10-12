Muere Automovilista en Choque Sobre la Carretera Libre Ensenada–Tijuana; Hay Dos Heridos

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este domingo tras un fuerte accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera libre Ensenada–Tijuana. El percance, registrado antes del amanecer, movilizó a elementos de emergencia y fuerzas federales hasta la zona de Cíbolas del Mar.

Accidente en Cíbolas del Mar Deja un Muerto y Varios Lesionados

De acuerdo con el reporte del centro de control C-5, el choque se registró minutos antes de las 3:00 de la mañana, a la altura del fraccionamiento Cíbolas del Mar I y II. En el siniestro participaron un automóvil Renault Kwid color azul y una camioneta Chevrolet Silverado blanca, que circulaban con dirección hacia El Sauzal.

Al arribar los cuerpos de emergencia, personal técnico en urgencias médicas confirmó que el conductor del Renault se encontraba prensado y sin signos vitales dentro del vehículo. La víctima, un hombre de aproximadamente 28 años de edad, viajaba sola al momento del impacto.

Por su parte, los ocupantes de la camioneta resultaron lesionados, aunque se trasladaron por sus propios medios para recibir atención médica.

El presunto responsable, un hombre de 31 años, permaneció en el lugar y fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional, quienes fungieron como primeros respondientes del hecho.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Información Patricia Lafarga

APG