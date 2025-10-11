Hallan Hombre Sin Vida en Escaleras de la Colonia El Progreso, Tijuana

Un hombre fue hallado sin vida en una zona habitacional de la colonia El Progreso, en Tijuana. De acuerdo con las autoridades, el cuerpo presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante la tarde de este sábado.

Te podría interesar: Fuerte Incendio Provoca Pérdidas Totales en Restaurante de Playas de Tijuana

Autoridades atienden el hallazgo

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre una persona tendida en las escaleras que conectan las viviendas de la zona, específicamente sobre la calle Cañón Johnson Sur.

Al llegar, confirmaron la presencia de un hombre con lesiones visibles, por lo que solicitaron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que ya no contaba con signos vitales.

El área fue acordonada por agentes municipales y elementos de la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes para abrir una carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por este hecho ni se ha revelado la identidad de la víctima.

Historias recomendadas:

Información Perla Velázquez

APG