Dan Arresto Domiciliario a Hombre por Abuso a Mujer en Mexicali; Víctima Exige Mayor Seguridad

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California obtuvo una sentencia de 10 años de prisión contra Eduardo Fierro Delgado, declarado culpable del delito de violación en perjuicio de una compañera de trabajo. Los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2022 en Mexicali, dentro de un vehículo estacionado en la Ciudad Deportiva, ubicada sobre la calzada Cuauhtémoc, en el fraccionamiento Las Fuentes. La víctima fue agredida físicamente y amenazada para evitar que denunciara el ataque.

El hombre amenazó a la víctima con hacerle daño a ella y sus hijas

De acuerdo con la información oficial, la sentencia fue dictada mediante un juicio oral, donde además se impuso al agresor el pago de 50 días de multa. Las investigaciones establecieron que entre las 18:00 y 19:00 horas de aquel día, la mujer se encontraba acomodando una caja en el asiento trasero de un auto blanco, cuando Fierro Delgado la sorprendió, golpeándola en la espalda y empujándola hacia el interior del automóvil para cometer la agresión sexual.

Tras el ataque, el responsable amenazó a la víctima con hacerle daño a ella o a sus hijas si acudía ante las autoridades, huyendo del lugar inmediatamente después. Con base en las pruebas y testimonios recabados, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género logró acreditar la responsabilidad penal del acusado, obteniendo así una sentencia condenatoria.

Un juez le presuntamente concedió arresto domiciliario sin supervisión al agresor

Sin embargo, tras conocerse la resolución judicial, la víctima denunció públicamente que presuntamente un juez le concedió al agresor el beneficio de arresto domiciliario, sin supervisión por parte de ninguna autoridad. Según señaló, el argumento presentado fue la falta de personal policial suficiente para vigilar el cumplimiento de la medida.

La mujer expresó en redes sociales su preocupación y temor ante esta decisión, señalando que tanto ella como sus hijas permanecen en riesgo, pues el sentenciado la había amenazado de muerte en el pasado.

El caso, ocurrido originalmente en enero de 2022, vuelve a generar atención pública tras conocerse la medida judicial que modifica las condiciones de cumplimiento de la pena. La víctima mencionó que teme por su seguridad y la de su familia, mientras las autoridades ministeriales no han emitido información adicional sobre una posible revisión de la decisión.

Información de Kitzia Flores

RCP