Encuentran Restos Humanos en Cimientos de Construcción en Maneadero; Esto se Sabe

En la delegación de Maneadero, en Ensenada, fueron localizados restos humanos durante la mañana de este martes 30 de septiembre. El hallazgo ocurrió alrededor de las 08:30 horas en un predio en construcción ubicado entre las calles Miguel Allende y Amor, en la colonia Salitral, tras un reporte recibido en el centro de control C5.

De acuerdo con la información oficial, una unidad de la policía municipal acudió al sitio tras el aviso recibido y confirmó la presencia de restos óseos con características humanas. Estos se encontraban dentro de una excavación destinada a la cimentación de una vivienda en construcción.

Los oficiales que arribaron al lugar procedieron de inmediato a asegurar la zona. Como parte del protocolo, el área fue acordonada con el fin de preservar la escena y evitar el acceso de personas ajenas al procedimiento.

Los restos humanos fueron hallados en la cimentación de una vivienda

Lo más relevante del hallazgo fue que los restos se encontraron en un espacio intervenido recientemente para labores de construcción, lo que llamó la atención de las autoridades que acudieron al lugar.

Tras confirmar el descubrimiento, los agentes municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado, institución responsable de realizar los procedimientos correspondientes. Será esta dependencia la que determine los pasos a seguir en torno a los restos y la investigación que derive del hecho.

El hallazgo movilizó a las corporaciones locales en Maneadero, donde vecinos y trabajadores de la construcción observaron los movimientos de las autoridades a una distancia segura. El área permanecerá bajo resguardo en tanto se desarrolle la intervención pericial.

Con ello, la localización de restos humanos en la colonia Salitral quedó bajo investigación de la Fiscalía, luego de que personal policial confirmara el reporte inicial y asegurara el sitio en cumplimiento de los protocolos establecidos.

Información de Diego Robles

RCP