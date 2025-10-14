Accidente Vehicular en Carretera Libre Rosarito–Ensenada Deja Dos Personas Lesionadas

Dos personas resultaron lesionadas la mañana de este martes tras un accidente vehicular ocurrido en el kilómetro 72 de la carretera libre Rosarito–Ensenada, lo que generó una amplia movilización de los cuerpos de emergencia.

Movilización de cuerpos de emergencia

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos y la Guardia Nacional, quienes brindaron atención a los lesionados y realizaron labores de apoyo y control de la circulación.

Las autoridades informaron que los vehículos involucrados aún permanecen en la zona, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones.

Accidentes Vehiculares, la Principal Causa de Rescates por Bomberos

Información Patricia Lafarga

APG