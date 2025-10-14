Vecinos Ayudan a Contener Incendio de Maleza en el Bulevar Padre Kino en Tijuana

Se registró un incendio de maleza a un costado del bulevar Padre Kino, a la altura de la colonia Mineral de Santa Fe, en el municipio de Tijuana, la mañana de este martes.

Incendio en maleza

El siniestro fue reportado alrededor de las 10:50 horas, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes ya se encuentran trabajando en el lugar para controlar el fuego y evitar su propagación hacia zonas habitadas.

Hasta el momento, no se reportan viviendas afectadas, sin embargo, algunos vecinos salieron de sus hogares para apoyar en las labores de sofocación, preocupados ante el riesgo de que las llamas se extendieran hacia las viviendas cercanas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar encender fuego o tirar colillas en áreas con pastizales secos, ya que las altas temperaturas y los vientos favorecen la rápida propagación de incendios en zonas de maleza.

