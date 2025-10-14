Motociclista Resulta Lesionado en Choque Sobre la Carretera Transpeninsular; Fue Hospitalizado

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes 14 de octubre tras verse involucrado en un accidente ocurrido sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la parte alta de Maneadero, en Ensenada. El percance generó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y congestionamiento vehicular en ambos sentidos de la circulación.

Nota relacionada: Accidente Vehicular en Carretera Libre Rosarito–Ensenada Deja Dos Personas Lesionadas

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente involucró al motociclista y a un vehículo tipo pickup, aunque no se precisaron las causas del choque. Testigos informaron que el tránsito en la zona se volvió lento debido a la presencia de unidades de rescate y de la policía, que acudieron para brindar apoyo y dirigir la circulación mientras se realizaban las labores de auxilio.

El motociclista fue llevado a un hospital cercano

Paramédicos atendieron al motociclista en el lugar del accidente, donde fue estabilizado antes de su traslado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Se informó que presentaba diversas lesiones, aunque hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de su estado.

Nota relacionada: Muere Hombre Atropellado en Carretera Transpeninsular de Ensenada; el Conductor Huyó

Elementos de seguridad y tránsito se encargaron de acordonar el área y elaborar el informe del percance, con el fin de determinar las circunstancias en que ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Vecinos del área señalaron que los accidentes en ese punto son frecuentes por la velocidad y el intenso tránsito diario.

Tras la atención del herido y el retiro de los vehículos, la circulación sobre la carretera Transpeninsular fue restablecida de manera paulatina, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para conocer las causas exactas del accidente.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP