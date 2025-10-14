Compañeros y Autoridades Despiden al Agente Humberto Martínez en Ceremonia Fúnebre

Elementos de distintas corporaciones se reunieron este martes para rendir honores póstumos al oficial Humberto Antonio Martínez, quien fue asesinado el pasado viernes 10 de octubre afuera de su domicilio en la colonia Buenos Aires Norte, en el municipio de Tijuana.

Nota relacionada: Matan a Balazos a Agente de la Fiscalía General del Estado a Bordo de su Camioneta en Tijuana

Rinden homenaje a oficial Humberto Antonio

Durante la ceremonia, autoridades municipales y compañeros del oficial expresaron su reconocimiento a su labor dentro de la corporación, destacando su entrega y compromiso con la seguridad de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables del ataque, mientras que el gobierno municipal aseguró que la familia del agente recibirá apoyo integral, incluyendo los gastos fúnebres y el equivalente a 65 meses de salario como parte de las prestaciones correspondientes.

El homenaje se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de seguridad y con la presencia de familiares, amigos y compañeros, quienes despidieron al agente entre aplausos y con la tradicional guardia de honor.

Historias recomendadas:

Información Ixshel Gómez

APG