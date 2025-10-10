Matan a Balazos a Agente de la Fiscalía General del Estado a Bordo de su Camioneta en Tijuana
N+
El agente, presuntamente jefe del área de Robo de Vehículos en Rosarito, fue interceptado por sujetos armados que lograron huir
COMPARTE:
Un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue atacado a balazos sobre la calle San Felipe, en la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana, la mañana de este viernes.
Te podría interesar: Hombre Asesinado en Gasolinera de Ensenada Tenía Antecedentes por Homicidio; Esto se Sabe+
Atacan a agente de la Fiscalía General del Estado
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente se desempeña como jefe de grupo del área de Robo de Vehículos en el municipio de Playas de Rosarito.
- El ataque ocurrió cuando el agente circulaba por la zona y fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra para luego huir.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables escaparon a bordo de tres vehículos, los cuales ya son buscados por las autoridades.
Historias recomendadas:
-
Tijuanenses Buscan Alternativas para Comprar Casa Ante Precios Elevados y Falta de Terrenos
-
¿Necesito Permiso para Talar y Podar los Árboles en Tijuana? Conoce Cuándo Debes Hacerlo
-
Conoce las Recomendaciones por la Llegada de Lluvias y Vientos Fuertes en Mexicali
Información Ixshel Gómez
APG