Matan a Balazos a Agente de la Fiscalía General del Estado a Bordo de su Camioneta en Tijuana

Un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue atacado a balazos sobre la calle San Felipe, en la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana, la mañana de este viernes.

Atacan a agente de la Fiscalía General del Estado

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente se desempeña como jefe de grupo del área de Robo de Vehículos en el municipio de Playas de Rosarito.

El ataque ocurrió cuando el agente circulaba por la zona y fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra para luego huir.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho. De manera extraoficial, se indicó que los presuntos responsables escaparon a bordo de tres vehículos, los cuales ya son buscados por las autoridades.

