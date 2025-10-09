Hombre Asesinado en Gasolinera de Ensenada Tenía Antecedentes por Homicidio; Esto se Sabe

Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en una gasolinera ubicada en la avenida Ruiz y calle Décima, en la Zona Centro de Ensenada, el pasado martes 7 de octubre.

De acuerdo con información oficial, un menor de edad, familiar del fallecido, se encontraba con él al momento del ataque, aunque resultó ileso y fue atendido por personal de la Unidad de Atención a Víctimas.

El ataque armado ocurrió a plena luz del día, a escasos minutos de la salida de estudiantes de una escuela cercana, lo que generó alarma entre transeúntes y padres de familia. Algunos testigos señalaron que alumnos fueron resguardados dentro del plantel mientras se desplegaba un operativo de seguridad.

Identifican a hombre asesinado en gasolinera

Según registros de la Suprema Corte de Justicia, el hombre de 40 años, quien fue identificado como Yamandú Villalobos Gutiérrez, contaba con antecedentes criminales y había sido condenado a 28 años de prisión por homicidio, aunque tras varias apelaciones obtuvo su libertad.

Como parte de las investigaciones, autoridades localizaron un vehículo presuntamente utilizado en el ataque a pocas cuadras del lugar de los hechos. Elementos policiacos mantienen un operativo de búsqueda en la zona para dar con los responsables.

