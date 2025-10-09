Clausuran Circo en Tijuana Tras Accidente que Dejó a Mujer en Silla de Ruedas

Lo que sería una tarde familiar terminó en tragedia cuando una estructura metálica de casi una tonelada cayó sobre Elisa Mena y su hijo de 12 años durante una función del circo “Era de Dinosaurios”, el pasado sábado 4 de octubre en la colonia Jardín Dorado de Tijuana.

De acuerdo con la víctima, era la primera vez que asistían a un circo, sin imaginar que ese día casi perderían la vida. Elisa Mena, de 33 años, resultó con lesiones severas en la columna vertebral, además de laceraciones en el rostro, un esguince y dificultades para respirar y alimentarse.

"Tengo mi cabeza abierta, una herida arriba, mi labio… intento pararme y no puedo. Siento un dolor muy fuerte, como si trajera algo pesado encima..." Relató la Elisa, quien permanece postrada en silla de ruedas tras el accidente.

Nota relacionada: Estructura de Metal Cae Sobre Madre e Hijo Durante Función de Circo en Tijuana

Afectada interpone denuncia por homicidio culposo en grado de tentativa

El pasado miércoles 8 de octubre, su esposo Octavio Ramírez acudió con ella al Ministerio Público para interponer una denuncia por homicidio culposo en grado de tentativa, contra quien resulte responsable.

La familia reveló que el promotor del circo presuntamente los contactó para ofrecerles 5 mil pesos como indemnización, a cambio de firmar un documento que deslindaba al establecimiento de toda responsabilidad, propuesta que rechazaron.

El promotor me citó para llegar a un supuesto acuerdo. La empresa está en Cholula, Chiapas, pero no nos ha dado el nombre. Mi hijo pequeño aún se despierta llorando, tiene miedo… sólo pedimos justicia”

Octavio Ramírez, esposo de Elisa Mena

Aunque su hijo mayor también sufrió una lesión en una mano, su estado fue reportado como no grave. Elisa, por su parte, continúa recibiendo atención médica en el IMSS, y hasta el momento se desconoce si podrá recuperar la movilidad de sus piernas.

Yo trabajaba, yo era 24/7 para mis hijos... y ahorita no puedo hacer nada y eso es lo que me tiene así

Elisa Mena, Afectada

Tras el accidente, la Dirección de Protección Civil Municipal clausuró el circo “Era de Dinosaurios”, luego de detectar que operaba sin anuencia municipal y carecía de medidas básicas de seguridad, como botiquines de primeros auxilios y cableado en condiciones seguras.

Actualmente, el circo ya no se encuentra en la colonia Jardín Dorado, mientras las autoridades continúan las investigaciones y la familia exige justicia y reparación del daño.

Historias recomendadas:

Información Ixshel Gómez

APG