Habrá Lluvia Ligera en Tijuana por Remanentes del Huracán Priscilla

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez, explicó que el Huracán Prisila se ha debilitado significativamente debido a las bajas temperaturas del Pacífico, por lo que no representa un riesgo importante para la población.

Si ya estaba en categoría uno, conforme vaya subiendo este huracán va a ir perdiendo fuerza porque las aguas del Pacífico son muy heladas y se van a incrustar en la parte media de la península. Esos desprendimientos son los que alcanzarán la parte norte de Baja California

José Luis Jiménez, Director de Protección Civil Municipal

Aun cuando en Tijuana la probabilidad de lluvia es mínima, otras zonas del estado como Ensenada, Tecate y Mexicali podrían registrar un impacto ligeramente mayor.

Las lluvias se concentrarán principalmente en la Zona Este de Tijuana, sin que se prevea incremento de marea en la zona costera.

El titular de Protección Civil Municipal reiteró su llamado a la comunidad para mantenerse informada sobre los posibles cambios en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas y seguir las actualizaciones oficiales.

Recomendaciones ante Pronóstico de Lluvias Fuertes en Tijuana

