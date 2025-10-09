Suspenden Clases en Municipios de BC por Virus Coxsackie: ¿Cuáles son los Síntomas en Niños?

La Secretaría de Educación de Baja California informó que este próximo viernes 10 de octubre se suspenderán las clases en los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, con el objetivo de realizar una jornada estatal de limpieza profunda en las escuelas de nivel básico.

La medida se acordó en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado como parte de la campaña "Limpieza profunda contra el virus Coxsackie", relacionada con la enfermedad conocida como manos, pies y boca.

¿Por qué suspenderán clases en varios municipios de Baja California?

La dependencia estatal indicó que la suspensión busca prevenir posibles contagios entre la comunidad escolar, luego de la detección de casos asociados al virus en diferentes planteles. Las labores de limpieza estarán a cargo del personal educativo, incluyendo directivos, docentes, Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), además del apoyo voluntario de madres, padres y tutores que deseen participar.

Durante la jornada, se realizará una limpieza general en aulas, sanitarios, áreas comunes y mobiliario, siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias. La Secretaría enfatizó que la participación de la comunidad educativa es clave para asegurar un entorno escolar más seguro a partir del próximo lunes, cuando se reanuden las clases presenciales.

Asimismo, se instruyó que, una vez reiniciadas las actividades, cada escuela deberá implementar un filtro sanitario al ingreso, con el propósito de identificar posibles síntomas del virus Coxsackie entre los alumnos.

Si se detectan más de 3 casos irán a clases a distancia

La autoridad educativa precisó que, si en un aula se detectan tres o más casos de la enfermedad, se optará por suspender las clases presenciales únicamente en ese grupo, adoptando temporalmente la modalidad a distancia. Los docentes deberán permanecer en el centro de trabajo para dar continuidad a las actividades escolares.

En caso de detectar alguna sospecha, se deberá informar al padre, madre o tutor del estudiante, recomendar la valoración médica y mantener al menor en casa hasta su recuperación total.

De acuerdo con la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, esta acción es parte de una medida preventiva y enfatizó que la situación se mantiene bajo control y que no es motivo de alarma.

¿Qué es el virus Coxsackie?

La enfermedad conocida como "manos, pies y boca", provocada por el virus Coxsackie, afecta principalmente a la población infantil menor de 13 años y suele presentarse con mayor frecuencia durante los meses de verano y otoño. Se trata de una infección que, aunque generalmente es leve, puede propagarse rápidamente en entornos escolares o donde exista convivencia cercana entre menores.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre mayor a 38°C

Escurrimiento nasal

Dolor de garganta y lesiones dolorosas en la boca, similares a ampollas

Pequeñas ampollas en piel, manos, pies o muslos, con o sin comezón

Dolor abdominal y falta de apetito

Malestar general, cansancio o irritabilidad notable

El virus se propaga por contacto directo con gotitas respiratorias, manos contaminadas con materia fecal, superficies infectadas o mediante contacto con personas enfermas. Las medidas preventivas incluyen lavarse las manos con frecuencia, mantener distancia de personas enfermas, desinfectar superficies y cubrir boca y nariz al toser o estornudar, a fin de reducir el riesgo de contagio.

La Secretaría de Educación exhortó a las comunidades escolares a colaborar activamente durante la jornada de limpieza y a mantener la vigilancia sanitaria dentro de los planteles. También recordó la importancia de no enviar a clases a menores con síntomas compatibles con la enfermedad, para proteger la salud de toda la comunidad educativa.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP / APG