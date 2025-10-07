Anuncian Corte de Agua en 7 Colonias de Tijuana este Miércoles 8 de Octubre

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que este miércoles 8 de octubre se llevará a cabo un cierre programado del suministro de agua, como parte de los trabajos de conexión de línea para el tanque Unión Antorchistas 1 en la Zona Este del municipio de Tijuana.

El corte está programado de las 00:00 a las 16:00 horas, y se prevé que el servicio sea restablecido durante la misma jornada, una vez concluidas las maniobras técnicas.

¿Qué colonias se verán afectadas?

Durante las horas de trabajo, el suministro de agua potable estará suspendido en las siguientes zonas:

Valle del Sol

Terrazas del Valle

El Niño

Viñedo Casa Blanca

Rojo Gómez

Lomas del Valle

Vistas del Valle

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) detalló que este cierre es temporal y necesario para fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad, con el objetivo de mejorar la distribución y presión del agua en la Zona Este de Tijuana.

La CESPT agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias que los trabajos puedan ocasionar e invitó a las familias a tomar previsiones, almacenando agua suficiente para las necesidades básicas durante la suspensión.

