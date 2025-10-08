Capturan a Presunto Responsable de Homicidio en Centro de Juegos Clandestinos en Tijuana

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, presuntamente vinculado con el homicidio de una persona al interior de un establecimiento de juegos de azar clandestino, ubicado en la Zona Norte.

El operativo fue implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), tras una denuncia ciudadana que alertó sobre una situación sospechosa.

Matan a hombre en interior de centro de juegos de azar clandestino

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron la tarde del martes 7 de octubre durante un recorrido de vigilancia habitual. Los agentes fueron abordados por un ciudadano que informó haber visto cómo un hombre era introducido a la fuerza en un local sobre la avenida Niños Héroes, además de escuchar gritos de auxilio provenientes del interior.

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron a una persona sin vida dentro del inmueble, lo que motivó el despliegue inmediato de un operativo para ubicar a los presuntos responsables del crimen. Durante la búsqueda, un testigo señaló a un individuo identificado como Swem Jefte “N”, quien fue asegurado y trasladado ante la autoridad investigadora para continuar con las indagatorias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad que busca desarticular células delictivas y atender de manera inmediata reportes ciudadanos. Asimismo, reiteró la importancia de mantener la participación activa de la población para prevenir hechos violentos y fortalecer la seguridad en las distintas zonas del municipio.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del detenido en el homicidio ocurrido en el centro clandestino.

