Choque de Tres Vehículos Deja a Mujer Herida por Volcadura en Ensenada

Una persona resultó lesionada tras una volcadura registrada la tarde de este martes 14 de octubre en el kilómetro 90 de la carretera, a la altura de la delegación San Antonio de las Minas, en Ensenada. El incidente fue reportado a las 18:43 horas a través de la línea de emergencias C-5, lo que movilizó a cuerpos de rescate y unidades de atención médica hacia el lugar.

Nota relacionada: Motociclista Resulta Lesionado en Choque Sobre la Carretera Transpeninsular; Fue Hospitalizado

De acuerdo con los primeros informes, en el accidente se vieron involucrados tres vehículos, aunque únicamente una persona resultó herida. El percance ocurrió en una zona de tránsito constante y curvas pronunciadas, donde las maniobras de rescate y atención médica ocasionaron afectaciones temporales en la circulación.

La mujer se fracturó el tobillo durante la volcadura

Elementos de la Dirección de Bomberos Ensenada arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a una mujer que presentaba lesiones visibles. Tras ser estabilizada en el lugar, la afectada fue trasladada al Hospital Militar para recibir atención médica especializada. El diagnóstico inicial indicó fractura de tobillo, sin reportarse más heridos.

Durante las labores de atención y remoción de los vehículos, personal de emergencia permaneció en el sitio coordinando las acciones para liberar la vía y evitar nuevos accidentes. Autoridades de tránsito tomaron registro del hecho y supervisaron el retiro de las unidades afectadas.

El accidente generó una movilización importante de equipos de rescate debido al número de vehículos implicados. A pesar de ello, las autoridades confirmaron que la situación fue controlada rápidamente y que no hubo pérdidas humanas ni mayores daños.

La Dirección de Bomberos Ensenada exhortó a los conductores a extremar precauciones al circular por tramos carreteros, especialmente en horarios de alta afluencia o cuando las condiciones del camino puedan representar riesgo. Recordaron además la importancia de mantener una velocidad moderada y revisar las condiciones del vehículo antes de salir a carretera.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP