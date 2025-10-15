Empresarios Piden Mayor Presencia Policial tras Recientes Ataques Contra el Sector Productivo

Ante el incremento de hechos violentos y los ataques dirigidos contra el sector productivo de Ensenada, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Édgar Hernández, urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reforzar las acciones de vigilancia y prevención en la región.

Piden reforzar seguridad ante incremento de violencia

El representante ciudadano señaló que, a casi un mes de los ataques perpetrados contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ensenada y Tijuana, no se han implementado operativos contundentes ni una presencia policial visible que brinde certeza a la población y al sector económico.

Édgar Hernández advirtió que el uso de armas de alto poder y las recientes agresiones contra la industria pesquera, así como establecimientos comerciales y restaurantes, reflejan una falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo y colaborar con las instituciones de seguridad.

