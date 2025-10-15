Inicio Tijuana Empresarios Piden Mayor Presencia Policial tras Recientes Ataques Contra el Sector Productivo

Empresarios Piden Mayor Presencia Policial tras Recientes Ataques Contra el Sector Productivo

Los recientes hechos delictivos en el municipio mantienen en alerta al sector productivo

Piden Mayor Presencia Policial tras Recientes Ataques Contra el Sector Productivo

Piden Mayor Presencia Policial tras Recientes Ataques Contra el Sector Productivo | Foto: Archivo N+

Ante el incremento de hechos violentos y los ataques dirigidos contra el sector productivo de Ensenada, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Édgar Hernández, urgió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a reforzar las acciones de vigilancia y prevención en la región.

Piden reforzar seguridad ante incremento de violencia

El representante ciudadano señaló que, a casi un mes de los ataques perpetrados contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ensenada y Tijuana, no se han implementado operativos contundentes ni una presencia policial visible que brinde certeza a la población y al sector económico.

  • Édgar Hernández advirtió que el uso de armas de alto poder y las recientes agresiones contra la industria pesquera, así como establecimientos comerciales y restaurantes, reflejan una falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo y colaborar con las instituciones de seguridad.

  

