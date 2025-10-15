Reportan Presunto Ataque con Drones en Fiscalía de Tijuana; Esto se Sabe

Un fuerte operativo policiaco se registró la noche de este miércoles 15 de octubre en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, ubicadas en la delegación Playas de Tijuana, luego de que, según testigos, varios objetos sospechosos fueron arrojados desde drones sobre el edificio.

Elementos de la Agencia de Investigación y de la Policía Municipal mantienen acordonada la zona como parte del protocolo de investigación. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni mayores afectaciones derivadas del incidente.

Información en proceso...

RCP