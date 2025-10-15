Protestas en Perú contra José Jerí, Presidente Interino; Exigen Medidas contra la Inseguridad

Miles de personas han salido a las calles de Lima a exigir medidas inmediatas contra la inseguridad. Se trata de la primera protesta contra José Jerí, presidente interino de Perú.

Las protestas se han concentrado en la Plaza San Martín de Lima. La mayoría de las consignas piden combate a la inseguridad, aunque también hay peticiones por una asamblea constituyente.

Peruanos realizan su primera gran protesta contra José Jerí

Estas protestas llegan a una semana de la salida de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso y reemplazada por José Jerí. El político de 38 años, y militante del partido derechista Somos Perú, era presidente del Congreso, por lo que asumió el cargo.

Las protestas también se han replicado de forma pacífica. Entre las ciudades con protestas están Chiclayo, al norte, Ayacucho, en el centro del país, y Cusco y Arequipa, en el sur.

En Lima, varios cientos de personas se han acercado al Congreso, en una protesta convocada a través de rede sociales jóvenes de la generación Z, sindicatos y grupos civiles. Muchos de estos grupos habían protestado previamente reclamando la renuncia Dina Boluarte. Las protestas han sido contenidas por las fuerza policiacas.

Continúan las tribulaciones políticas en Perú

Varios legisladores de izquierda han hecho público su apoyo a las protestas. Algunos de ellos han señalado que las manifestaciones ocurren en una contexto de aumento de la delincuencia, los asesinatos y las extorsiones. Al respecto, la legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, declaró a la agencia Reuters:

Es un gabinete de la repartija, que responde a la coalición y continuidad autoritaria de Boluarte y claramente pretenden negar lo que la ciudadanía está exigiendo.

Se contempla que José Jerí convoque a elecciones en 2026. Su antecesora, Dina Boluarte, fue destituida después de que se alegara que tenía una “incapacidad moral permanente” para continuar en el cargo.

Ya en 2024 se le había intentado retirar del cargo, después de que se descubrieran relojes de lujo que no había declarado. Perú ha tenido siete presidentes en los últimos nueve años.

