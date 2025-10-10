Sheinbaum Se Pronuncia por Destitución de Dina Boluarte como Presidenta de Perú

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por la destitución de Dina Boluarte como mandataria de Perú.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 10 de octubre de 2025, la presidenta Sheinbaum dijo que la destitución de Dina Boluarte fue por unanimidad.

Indicó que considera que la destitución de Pedro Castillo, antecesor de Boluarte, fue un golpe de Estado, y pidió que tenga un juicio justo.

Ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él y pues creo fue por unanimidad la destitución, pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y tenga un juicio justo

También explicó que la destitución de Castillo tuvo que ver con racismo y clasismo muy grande que "no solo hay en Perú, sino en muchos países y particularmente en América Latina".

En nuestro país, afortunadamente, el movimiento de transformación que representamos tiene que ver con acabar con el racismo y clasismo y reconocer a las personas en la Constitución como iguales.

La titular del Ejecutivo Federal destacó que el pueblo debe determinar cómo se gobierna y que “así como nosotros no queremos que nadie intervenga en las decisiones de cómo gobernamos, así debe ocurrir en todos los países".

Noticia relacionada: Dina Boluarte: "En Todo Momento Invoqué a la Unidad, a Trabajar Juntos"

José Enrique Jerí Oré, presidente interino de Perú

Cabe recordar que ayer, 9 de octubre, fue declarada la vacancia de la mandataria Dina Boluarte. Por la mañana se anunció que se presentaría la propuesta para retirar del cargo a la presidenta y por la tarde, el partido de derecha Fuerza Popular, fundado por Keiko Fujimori, confirmó que votaría a favor de la vacancia.

Posteriormente, el Congreso de Perú declaró la vacancia de Dina Boluarte como presidenta y José Enrique Jerí Oré asumió como presidente interino de ese país.

La salida del gobierno de Dina Boluarte ocurre a apenas seis meses de que se celebren las elecciones generales.

Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia de Perú, asumió el cargo después de que fuese destituido y encarcelado Pedro Castillo, en diciembre del 2022. El entonces presidente fue señalado por cometer un autogolpe de estado después de intentar disolver el Congreso y declarar estado de excepción.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

Rar

