Ataque Armado a Alcalde de Elota, Richard Millán en la Maxipista Culiacán - Mazatlán

El alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, fue interceptado por un vehículo con personas armadas la tarde de este miércoles 15 de octubre, cuando viajaba de Culiacán hacia su municipio por la autopista Culiacán–Mazatlán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los agresores intentaron detenerlo y realizaron disparos al aire, pero el edil logró eludirlos y llegar por sus propios medios a Elota, donde se encuentra a salvo.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

Realizan operativo tras ataque armado al alcalde de Elota

El hecho generó una movilización de corporaciones de seguridad que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Horas antes, el alcalde había sostenido una reunión en Culiacán con el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez.

Hasta el momento, no se han confirmado personas detenidas.

