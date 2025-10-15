Solicitan Apoyo para Localizar a Rosario Gómez, Menor de 14 Años Desaparecida en Ensenada

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una pesquisa para la menor Rosario Gómez López, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en el municipio de Ensenada.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la menor Rosario Gómez López, fue vista por última vez el 25 de septiembre del 2025, cuando salió de su domicilio ubicado en la calle Morelos, en el ejido Héroes de Chapultepec, se desconoce su paradero desde entonces.

Señas particulares

Como señas particulares, Rosario Gómez mide 1.45 metros de altura, es de tez morena, ojos color cafés y cabello largo negro.

Vestía un pantalón mezclilla deslavado color azul, suéter gris con líneas color morado y tenis color blanco.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía y piden que cualquier información que ayude a localizarla sea reportada al teléfono (664) 683-9643, al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

