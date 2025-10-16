Destituyen al Director del Penal de La Mesa en Tijuana tras Transmisión en Vivo de Internas

Un video transmitido en vivo desde el interior del Centro Penitenciario de La Mesa, en Tijuana, Baja California, encendió las alarmas entre autoridades estatales, luego de exhibir la falta de control, el acceso libre a celulares y la ausencia de supervisión dentro del reclusorio.

Internas transmiten desde celdas de penal

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a por lo menos tres mujeres privadas de la libertad hablando frente a la cámara y mostrando parte de su rutina diaria al interior de las celdas, situación que evidenció fallas en los filtros de seguridad del penal.

Tras la viralización del video, el Gobierno del Estado de Baja California confirmó la destitución del director del penal y el inicio de una investigación por parte de la Secretaría Anticorrupción, así como la revisión de los equipos tecnológicos que deberían inhibir las señales de telefonía celular.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, explicó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó una investigación inmediata para deslindar responsabilidades.

En cuanto tuvimos conocimiento de esta situación, este video, la gobernadora dio la indicación muy clara de iniciar una investigación. Se separó del cargo hace aproximadamente tres semanas al director titular de ese penal y las investigaciones van muy avanzadas

Alfredo Álvarez, Secretario General de Gobierno

Por su parte, la mandataria Marina del Pilar Ávila reconoció que los equipos instalados para bloquear las señales celulares quedaron obsoletos ante la nueva tecnología 5G, por lo que ya se inició un proceso de renovación.

Esos aparatos con los que contaban ya no inhiben la nueva señal. La tecnología ha avanzado y el sistema que se tenía quedó rebasado

Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California

Las autoridades estatales aseguraron que se reforzarán los filtros de seguridad en el penal de La Mesa y que se revisarán los mecanismos de supervisión en otros centros penitenciarios del estado, para evitar que se repita una situación similar.

