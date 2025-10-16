UABC Instala Centros de Acopio para Afectados por Inundaciones en el País ¿Qué Puedo Llevar?

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) extendió la invitación a su comunidad estudiantil, académica y al público en general para sumarse al Centro de Acopio “Comunidad Cimarrona unida por Veracruz, Puebla e Hidalgo”, con el propósito de apoyar a las familias damnificadas por las recientes lluvias e inundaciones registradas en el centro del país.

Extienden periodo de recolección en los tres campus de BC

El centro de acopio permanecerá abierto este viernes 17 de octubre, de 9:30 a 16:30 horas, en los tres campus universitarios: Explanada de Vicerrectoría en Mexicali, Gimnasio y Centro Deportivo UABC Otay en Tijuana, y Planta Baja de Vicerrectoría en Punta Morro y Unidad Valle Dorado en Ensenada.

El vicerrector del Campus Mexicali, Jesús Adolfo Soto, explicó que esta iniciativa busca unir esfuerzos entre estudiantes, docentes, egresados y empresas locales para brindar apoyo a los afectados.

¿Qué artículos puedo llevar?

Entre los artículos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, productos de higiene personal, artículos de limpieza, pañales, biberones, cobijas y alimento para mascotas.

Todo lo recolectado será entregado al DIF Baja California, que se encargará de transportar los apoyos hasta las entidades afectadas, como muestra de solidaridad y compromiso de la comunidad bajacaliforniana.

Información Miguel Galindo e Ixshel Gómez

