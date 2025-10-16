Muere Hombre Sobre la Banqueta tras Ataque Armado en Fraccionamiento de Ensenada

Un hombre de 29 años fue asesinado la noche del miércoles en el fraccionamiento Costa Azul, luego de ser atacado a balazos sobre la calle San Luis, entre Josefa Ortiz y Francisco Ulloa. El hecho fue reportado al número de emergencias C5, lo que movilizó de inmediato a elementos de seguridad y auxilio hacia la zona.

El hombre se encontraba sin vida sobre la banqueta

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades municipales acudieron tras recibir múltiples llamadas que alertaban sobre detonaciones de arma de fuego en el área. Al llegar, policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal localizaron a un hombre tirado sobre la banqueta, con visibles manchas pardo rojizas y sin responder a los llamados.

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La víctima presentaba lesiones provocadas por impactos de bala, producto del ataque ocurrido en vía pública.

La zona fue asegurada por los agentes para permitir el arribo de las autoridades ministeriales, mientras curiosos se concentraban alrededor del perímetro acordonado. En el lugar, además del cuerpo, se encontraba un vehículo tipo sedán color gris, estacionado junto a la víctima y que fue incluido dentro del procesamiento de la escena.

Las investigaciones del crimen continúan

A la mitad de la noche, el área permanecía bajo resguardo mientras agentes del Grupo de Homicidios Dolosos y personal de Servicios Periciales realizaban la recolección de evidencias y documentaban el lugar de los hechos. Estas labores forman parte de las diligencias iniciales para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El hallazgo de casquillos y la posición del vehículo podrían ayudar a determinar la dinámica del ataque, así como si la víctima se encontraba dentro o cerca del automóvil en el momento de la agresión armada. Hasta ahora, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre los posibles motivos del ataque.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer el homicidio y establecer las circunstancias que rodearon el crimen. Mientras tanto, el cuerpo del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Información de Patricia Lafarga

RCP