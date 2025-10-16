Activan Alerta Amber para Encontrar a Alondra Amador, Menor de 15 Años Desaparecida en Ensenada

La Fiscalía General del Estado de Baja California activó una Alerta Amber para localizar a Alondra Michelle Amador Partida, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el 16 de octubre de 2025 en la zona de Maneadero Parte Baja, en el municipio de Ensenada. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía y los medios de comunicación para difundir su búsqueda y ayudar a ubicarla lo antes posible.

Nota relacionada: Piden Apoyo para Localizar a Manuel Avilés, Desaparecido en El Sauzal

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la menor es considerada vulnerable debido a su edad y a circunstancias personales que podrían implicar un riesgo de autolesión. Además, no se descarta que pueda ser víctima de algún delito, por lo que la localización inmediata de Alondra Michelle resulta prioritaria para las autoridades estatales.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la comunidad, quienes han comenzado a compartir la alerta en redes sociales con el fin de ampliar el alcance de la búsqueda.

¿Cuáles son las características físicas de Alondra Michelle Amador Partida?

Alondra Michelle fue vista por última vez en Ensenada, y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La Fiscalía exhortó a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación a comunicarse de manera inmediata con los números de emergencia o mediante denuncia anónima. Su búsqueda se mantiene activa en todo el estado de Baja California.

Nota relacionada: Piden Ayuda para Localizar a Madre e Hija Desaparecidas en Ensenada

Características físicas de Alondra Michelle Amador Partida:

Complexión regular

Estatura de 1.65 metros

Peso de 56 kilogramos

Tez morena clara

Cejas pobladas

Ojos color café oscuro

Cabello lacio, castaño oscuro

Labios gruesos

Su señal particular es un lunar en el lado derecho de la nariz

Las autoridades ponen a disposición los números 911 y 089 para recibir información que ayude a dar con su paradero. También se puede contactar directamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California, la cual mantiene las diligencias de búsqueda activas con el objetivo de localizar sana y salva a la joven.

Historias recomendadas:

Información de Diego Robles

RCP