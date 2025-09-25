Piden Apoyo para Localizar a Manuel Avilés, Desaparecido en El Sauzal

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió una pesquisa para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Manuel Ignacio Avilés Navarro, de 21 años de edad. El joven fue visto por última vez el 14 de septiembre de 2025 en la localidad de Cuatro Milpas, ubicada en El Sauzal, municipio de Ensenada. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

Se desconocen las circunstancias de su desaparición

De acuerdo con el informe, Avilés Navarro desapareció en circunstancias no precisadas y su familia, junto con las autoridades, mantienen la búsqueda activa. La Fiscalía hizo un llamado a quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrarlo, ya que la información ciudadana es clave en este tipo de casos.

Entre los datos proporcionados para facilitar su identificación se encuentran sus características físicas y señas particulares. Estas descripciones permiten a la comunidad contar con información precisa en caso de haberlo visto en la región o en otras zonas del estado.

Características físicas:

Estatura de 1.74 metros

Peso de 60 kilogramos

Complexión delgada

Tez morena

Cabello negro

Ojos grandes, rasgados, color café oscuro

Cicatriz de operación en el abdomen

Pulgar derecho más grande que los demás

¿Qué ropa usaba el día que fue visto por última vez?

El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, botas color crema, camiseta roja descolorida y sudadera azul marino cerrada. Esta información resulta fundamental para reconocerlo en caso de haberlo visto después de la fecha señalada.

La Fiscalía indicó que cualquier dato que pueda contribuir a la localización de Manuel Ignacio puede ser comunicado directamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas de la zona Ensenada, así como al número de emergencias 911 o de manera anónima al 089.

Información de Patricia Lafarga

RCP