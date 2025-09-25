Incendio Consume Vivienda en Colonia Bronce de Ensenada; Esto Pasó

Un incendio en una vivienda de la colonia Bronce, en Ensenada, movilizó a elementos de la Dirección de Bomberos. El siniestro ocurrió entre el Callejón Olivos y la calle General Anaya, donde las llamas se propagaron rápidamente al interior del inmueble, sin que hasta el momento se hayan especificado las causas.

Nota relacionada: Fuerte Incendio Consume Siete Viviendas en Tijuana; Familias se Quedan sin Hogar

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio fue controlado en su totalidad por los bomberos que acudieron al lugar. La rápida intervención permitió evitar que el fuego se extendiera a otras propiedades cercanas, lo que redujo el riesgo de un incidente de mayores proporciones.

¿Hubo alguna persona lesionada por el incendio en Ensenada?

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Ninguno de los habitantes de la vivienda resultó afectado, lo que permitió enfocar los esfuerzos únicamente en el combate a las llamas y en la protección de los bienes materiales.

El incendio mantuvo en alerta a los vecinos de la zona, quienes observaron la movilización de las unidades de emergencia y colaboraron despejando el área para facilitar el trabajo de los bomberos. Esta acción permitió que el operativo se realizara de manera más ágil y sin complicaciones.

Nota relacionada: Farmacia es Consumida por Incendio tras Presunto Cortocircuito en Tijuana

El reporte de la Dirección de Bomberos concluyó señalando que la emergencia fue atendida de manera inmediata y que el caso queda bajo observación para determinar el origen del fuego. La situación, aunque dejó pérdidas materiales, no cobró víctimas humanas y quedó bajo control.

Historias recomendadas:

Información de Patricia Lafarga

RCP