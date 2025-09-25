¿Qué Pasa Si un Turista Extranjero es Multado en Tijuana?

Cada semana, Tijuana recibe a miles de visitantes extranjeros, situación que incrementa la posibilidad de que se cometan infracciones de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Para atender estos casos, la Policía Municipal aplica un protocolo específico con el fin de mantener el orden vial y garantizar que las sanciones se lleven a cabo conforme al reglamento.

¿Cuál es el procedimiento si un extranjero es multado en Tijuana?

De acuerdo con el comandante de Tránsito Municipal, Ángel Alberto Camacho, cuando un turista incurre en una falta, el oficial encargado llena el formato correspondiente, informa a la central de radio y acompaña al infractor hasta la oficina de recaudación para cubrir la multa. Este procedimiento busca dar claridad y formalidad a la intervención.

Las colonias cercanas a los puertos fronterizos de San Ysidro y Otay, son los lugares donde con mayor frecuencia los visitantes extranjeros incurren en faltas viales. Entre las más comunes destacan estacionarse en sitios prohibidos y conducir en sentido contrario, especialmente durante los fines de semana, cuando se registra mayor afluencia turística.

¿Qué pasa si un extranjero se niega a pagar una multa de tránsito?

El protocolo establece que, en caso de que el conductor se niegue a pagar la multa en el momento, el vehículo será remolcado. Esta medida también se aplica cuando el automovilista no cuenta con licencia de manejo o si se detecta que ha consumido alcohol, con el objetivo de reducir riesgos en la vía pública.

Sin embargo, existe la posibilidad de que un acompañante con licencia válida se haga cargo de la unidad, evitando así que el automóvil sea trasladado al corralón. Según explicó Camacho, estas situaciones también deben documentarse y notificarse a la superioridad para dar seguimiento conforme al reglamento.

En los casos donde el procedimiento requiere una revisión más detallada, los infractores son trasladados a la delegación municipal, donde pueden solicitar audiencia con un juez de tránsito. De esta manera se garantiza que el proceso tenga validez legal y que se respeten los derechos del ciudadano.

¿Los agentes de tránsito hablan inglés?

Actualmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal cuenta con 100 elementos de tránsito desplegados en la ciudad. Esta fuerza operativa se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas de movilidad tanto para residentes como para visitantes.

Un aspecto relevante es que cerca de la mitad de los agentes que trabajan en las inmediaciones de las garitas fronterizas hablan inglés, lo que facilita la comunicación con turistas extranjeros y agiliza la resolución de incidentes viales.

Información de Ixshel Gómez

RCP