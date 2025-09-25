Detienen en Tijuana a Dos Hombres por Privación Ilegal de la Libertad y Robo de Vehículo

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana aseguraron a dos hombres señalados como presuntos responsables de privar de la libertad a un ciudadano, agredirlo y despojarlo de su vehículo.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la carretera libre Tecate–Tijuana, donde la víctima solicitó apoyo a una unidad policial tras haber sido interceptada por un vehículo Kia color gris. Bajo amenazas con un arma de fuego, el afectado fue obligado a cambiar de asiento y posteriormente trasladado a distintos puntos hasta que logró escapar.

Operativo y detención

Tras implementar un operativo en la zona, los agentes ubicaron a dos sujetos que coincidían con la descripción proporcionada por la víctima, identificados como Irán “N”, de 38 años, y Jaime Ismael “N”, de 20 años. El ciudadano los reconoció plenamente como los agresores.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para iniciar las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reiteró la importancia de la denuncia ciudadana y recordó a la población que puede utilizar la aplicación Botón de Emergencia para reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo.

