Vinculan a Proceso a Falso Inspector Acusado de Robar 37 mil pesos en Comercio de Ensenada
El presunto ladrón se hizo pasar por inspector del centro comercial
Por el presunto robo de 37 mil pesos en efectivo a un comercio de la colonia Carlos Pacheco, un hombre identificado como Leonardo “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva.
Vinculan a hombre por robo de 37 mil pesos
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2025, alrededor de las 10:00 horas, cuando el imputado presuntamente ingresó al establecimiento haciéndose pasar por inspector del centro comercial.
- Aprovechando un descuido de la empleada, el sujeto sustrajo el dinero correspondiente a las ventas del fin de semana y posteriormente huyó del lugar.
Con base en los datos recabados, el Ministerio Público solicitó audiencia ante un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa la investigación.
