Vinculan a Proceso a Falso Inspector Acusado de Robar 37 mil pesos en Comercio de Ensenada

Por el presunto robo de 37 mil pesos en efectivo a un comercio de la colonia Carlos Pacheco, un hombre identificado como Leonardo “N” fue vinculado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Vinculan a hombre por robo de 37 mil pesos

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2025, alrededor de las 10:00 horas, cuando el imputado presuntamente ingresó al establecimiento haciéndose pasar por inspector del centro comercial.

Aprovechando un descuido de la empleada, el sujeto sustrajo el dinero correspondiente a las ventas del fin de semana y posteriormente huyó del lugar.

Con base en los datos recabados, el Ministerio Público solicitó audiencia ante un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar mientras continúa la investigación.

