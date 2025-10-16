Ataque Armado Deja a Dos Personas Heridas de Bala en Zona Comercial de San Quintín

Un hombre y una mujer fueron lesionados por disparos durante un ataque armado registrado la madrugada de este jueves 16 de octubre en la zona comercial de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Quintín. El hecho ocurrió en el kilómetro 194+500 de la carretera Transpeninsular, dentro del estacionamiento de un mercado.

De acuerdo con información preliminar, el ataque ocurrió cuando las víctimas se encontraban en el área comercial, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Tras el reporte recibido al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona.

Los dos heridos fueron llevados a un hospital cercano

Al llegar, los agentes localizaron a las dos personas heridas, un hombre y una mujer, quienes presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Paramédicos que arribaron al sitio brindaron los primeros auxilios y posteriormente trasladaron a ambos afectados a un hospital cercano para recibir atención médica.

A mitad del operativo, la zona fue acordonada por las autoridades con el fin de preservar los indicios que permitan esclarecer la agresión. En el estacionamiento del mercado, donde quedaron varios rastros de la escena, se desplegó un importante dispositivo de seguridad mientras continuaban las labores periciales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del área y llevaron a cabo las primeras diligencias de investigación para recabar evidencias que permitan determinar las causas y la mecánica del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión. Las autoridades continúan recopilando información y testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

