Marcha "No Kings": Así Fue la Manifestación en San Diego Contra las Políticas Migratorias

Miles de personas participaron este sábado 18 de octubre en la segunda marcha denominada "No Kings", realizada en el Centro de San Diego, donde manifestantes se congregaron para expresar su rechazo a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump. La concentración principal tuvo lugar sobre la avenida Harbor Drive, punto en el que se observó una amplia movilización ciudadana que avanzó entre pancartas y consignas en defensa de los derechos migrantes.

De acuerdo con los organizadores, la jornada formó parte de una serie de movilizaciones programadas a lo largo del condado, donde se tienen previstas 13 manifestaciones con causas afines. En el Centro de San Diego, las tres concentraciones más grandes se unieron en un solo recorrido, generando una notable presencia de participantes que ocuparon varias calles del área durante gran parte del día.

Los asistentes caminaron bajo el lema "No Kings", una frase que busca simbolizar la oposición a decisiones consideradas autoritarias por parte del gobierno federal. Entre los cánticos y mensajes que se escucharon a lo largo del recorrido destacó la consigna "Defendamos la democracia", que fue coreada por diversos grupos ciudadanos y organizaciones civiles.

Hasta el momento se desconoce la cifra exacta de asistentes

Aunque las autoridades locales no han emitido una cifra oficial de asistentes, los organizadores señalaron que el número de participantes podría ser similar al de la manifestación anterior, en la que se reunieron alrededor de 60 mil personas. En esta ocasión, la concentración fue descrita como una de las más numerosas registradas en los últimos meses en el condado, aunque aún se espera la cifra confirmada.

Durante la marcha se observó una amplia presencia de pancartas, banderas y carteles con mensajes alusivos a la defensa de los derechos humanos, así como llamados a mantener la unidad frente a las políticas migratorias. La movilización se desarrolló de forma pacífica y con un ambiente de exigencia ciudadana.

El recorrido sobre Harbor Drive se realizó bajo la supervisión de elementos de seguridad locales, quienes resguardaron el tránsito vehicular y coordinaron desvíos temporales en algunos puntos del centro. Pese a la magnitud del evento, hasta el momento no se reportaron incidentes mayores ni alteraciones al orden público.

Carolina Vázquez

