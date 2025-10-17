Anuncian Suspensión de Agua en Ensenada ¿Cuáles son las Colonias Afectadas y Cuánto Durará??

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) informó que el próximo lunes 20 de octubre se llevarán a cabo trabajos de conexión en la línea de conducción de agua potable que abastece al tanque de almacenamiento Urbi, lo que requerirá una suspensión temporal del suministro en diversas colonias del municipio de Ensenada.

De acuerdo con el titular del organismo, Alonso Centeno Hernández, las labores contemplan el colado de atraques de concreto, por lo que, tras concluir la conexión, será necesario un periodo de 24 horas de fraguado con aditivo antes de reanudar el servicio.

¿Cuáles son las colonias afectadas?

Las zonas que se verán afectadas durante los trabajos son Villas Residencial del Real (secciones 2, 3 y 4), Villas del Campo, Popular Todos Santos (secciones 1, 2 y 3), Domingo Luna y Vento.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) estima que el suministro de agua quedará completamente restablecido la tarde-noche del miércoles 22 de octubre, una vez concluidas las labores técnicas y el proceso de recuperación en la red.

El organismo exhortó a la población a tomar las medidas necesarias para el almacenamiento y uso racional del agua durante el periodo de suspensión, y agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias que puedan ocasionarse.

