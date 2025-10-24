Reportan Desaparición de Menor al Presuntamente Abordar Taxi de Plataforma en Mexicali

La Fiscalía de Baja California emitió una pesquisa para localizar a Zenith Sofi Quesada Estéves, una joven de 15 años que desapareció este jueves 23 de octubre de 2025, luego de presuntamente abordar un taxi de plataforma en el fraccionamiento 27 de Septiembre, en Mexicali.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez alrededor de las 12 horas del jueves. Tras subir al vehículo de transporte, sus familiares ya no pudieron contactarla, lo que generó preocupación inmediata y posteriormente la activación de la ficha de búsqueda por parte de las autoridades.

¿Cuáles son las características físicas de Zenith Quesada para ayudar a hallarla?

La carpeta fue emitida a través de la Unidad para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Forzada Cometida por Particulares, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar cualquier dato que ayude en su localización.

Las características físicas de Zenith Quesada fueron detalladas para que la población pueda identificarla con mayor claridad:

Complexión robusta

Tez blanca

Cabello largo y negro

La menor vestía una camisa color café, shorts de mezclilla y tenis blancos, prendas que portaba al momento de su desaparición y que también son un elemento clave para su reconocimiento en vía pública. Autoridades y familiares esperan que pronto pueda regresar a salvo.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la recepción de reportes y pide comunicarse al número anónimo 089 o al 911 en caso de contar con información. Mientras continúan las labores de búsqueda, se mantiene la expectativa de obtener datos que permitan esclarecer dónde podría encontrarse Zenith y qué sucedió tras subir al vehículo en Mexicali.

