Hallan Con Vida a Joven Desaparecido tras Ir a Entrevista de Trabajo en BC; Estaba en EUA

El joven Miguel Ángel, de 19 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 16 de octubre en la colonia Villas del Sol II, en Tijuana, fue localizado con vida en territorio estadounidense. De acuerdo con información oficial proporcionada por el fiscal Fidel Corvera, el joven fue detenido por autoridades de Estados Unidos tras intentar cruzar la frontera de manera ilegal.

El caso generó preocupación entre familiares y vecinos, luego de que Miguel Ángel saliera de su domicilio, ubicado en la calle De las Minas, con la intención de acudir a una entrevista de trabajo y posteriormente se perdiera toda comunicación con él. Ante la falta de noticias, su desaparición fue reportada oficialmente a las autoridades, que iniciaron las investigaciones correspondientes.

El joven está en proceso de deportación para volver con su familia en México

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado, la localización del joven ocurrió tras ser identificado por autoridades migratorias estadounidenses, quienes confirmaron su ingreso irregular al país. Actualmente, el joven se encuentra bajo custodia y en proceso de deportación para poder reencontrarse con su familia en México.

El fiscal Fidel Corvera señaló que, una vez concluido el procedimiento de repatriación, Miguel Ángel será entregado a las autoridades mexicanas y posteriormente a sus familiares. Se espera que, a su retorno, se puedan esclarecer los motivos que lo llevaron a intentar cruzar la frontera sin los documentos necesarios.

La confirmación de su localización puso fin a varios días de incertidumbre para sus familiares, quienes desde el momento de su desaparición habían mantenido una búsqueda activa, compartiendo su fotografía y datos personales a través de redes sociales y reportes ciudadanos.

