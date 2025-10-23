Cierres Viales en Tijuana por Concierto Gratuito de Residente, ¿Qué Calles Estarán Cerradas?

El XXV Ayuntamiento de Tijuana informó que a partir de la tarde del miércoles 22 de octubre se implementará un cierre temporal de circulación en distintas vialidades de la Zona Río, debido a la instalación del escenario para el concierto gratuito del artista Residente, organizado por la Secretaría de Cultura de Baja California como parte del Festival de Octubre 2025.

¿Qué vialidades se verán afectadas?

Bulevar Sánchez Taboada, esquina Independencia

Bulevar Independencia, esquina Guadalupe Victoria

Paseo de los Héroes, esquina Francisco Javier Mina

El operativo vial se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con el fin de garantizar el orden y la seguridad antes y durante el evento.

Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas utilizar como rutas alternas el bulevar Cuauhtémoc y Sánchez Taboada, así como atender las indicaciones del personal de Tránsito Municipal para facilitar la movilidad en la zona.

El concierto de Residente se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas en el Monumento México, ubicado en la glorieta de la avenida Paseo de los Héroes, en un espacio al aire libre y de acceso gratuito para el público tijuanense.

El Festival de Octubre 2025, organizado por la Secretaría de Cultura estatal, busca fortalecer la convivencia social a través de la música, la cultura y el arte, con una serie de presentaciones y actividades en distintas ciudades de Baja California.

