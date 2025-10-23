Cierres Viales en Tijuana por Concierto Gratuito de Residente, ¿Qué Calles Estarán Cerradas?
N+
El operativo busca garantizar la seguridad y el orden vial durante el Festival de Octubre 2025
COMPARTE:
El XXV Ayuntamiento de Tijuana informó que a partir de la tarde del miércoles 22 de octubre se implementará un cierre temporal de circulación en distintas vialidades de la Zona Río, debido a la instalación del escenario para el concierto gratuito del artista Residente, organizado por la Secretaría de Cultura de Baja California como parte del Festival de Octubre 2025.
Nota relacionada: Residente Estará Gratis en Tijuana: ¿Cuándo y Dónde Será el Concierto Confirmado?
¿Qué vialidades se verán afectadas?
- Bulevar Sánchez Taboada, esquina Independencia
- Bulevar Independencia, esquina Guadalupe Victoria
- Paseo de los Héroes, esquina Francisco Javier Mina
El operativo vial se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con el fin de garantizar el orden y la seguridad antes y durante el evento.
Las autoridades municipales recomendaron a los automovilistas utilizar como rutas alternas el bulevar Cuauhtémoc y Sánchez Taboada, así como atender las indicaciones del personal de Tránsito Municipal para facilitar la movilidad en la zona.
- El concierto de Residente se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas en el Monumento México, ubicado en la glorieta de la avenida Paseo de los Héroes, en un espacio al aire libre y de acceso gratuito para el público tijuanense.
El Festival de Octubre 2025, organizado por la Secretaría de Cultura estatal, busca fortalecer la convivencia social a través de la música, la cultura y el arte, con una serie de presentaciones y actividades en distintas ciudades de Baja California.
Historias recomendadas:
-
Mujer Localiza a su Esposo Reportado como Desaparecido en Mexicali en Fosa Común de SLRC
-
Rescatan a Tres Personas Privadas de la Libertad en Playas de Tijuana; Hay Cuatro Detenidos
-
Caso Terry: Dueño de Pitbull en Mexicali Asegura No Fue Ataque y Pide Justicia para su Perro
APG